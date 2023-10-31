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        Sezonunda az avlanan palamutlar lakerda yapılarak değerlendiriliyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Karadeniz'de bu sezon az miktarda avlanan palamutlar, Sinop'ta balıkçılar tarafından yazın tüketilmek üzere lakerda yapılarak değerlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:04
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        Sezonunda az avlanan palamutlar lakerda yapılarak değerlendiriliyor
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Karadeniz'de bu sezon az miktarda avlanan palamutlar, Sinop'ta balıkçılar tarafından yazın tüketilmek üzere lakerda yapılarak değerlendiriliyor.

        Kentteki bazı balıkçılar, Karadeniz’de avlanan balıkçıların ağlarına takılan ve ağırlıkları 1 kilogramı bulan iri palamutlardan lakerda yapıyor.

        Önce temizlenerek dilim şeklinde kesilen palamutlar, yaklaşık 10 gün tuzda bekletildikten sonra salamura edilerek kavanozlara konuluyor.

        3 kilogramı bulan kavanozlarda 800 liradan satışa sunulan lakerdaya rağbet çok.

        - Palamut az, talep çok

        Kentte uzun yılladır lakerda yapan balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, lakerdaya ilginin bir hayli fazla olduğunu ancak avlanan palamut miktarının bu sezon yetersiz kaldığını söyledi.

        Bu yıl talebe karşılık vermekte güçlük çektiklerini anlatan Gündoğdu, "Geçen sene palamut boldu, bu sene ise palamutlarımız çok az. Bulabilene aşk olsun. Yalnız bizim kendi kayığımızın tuttuğu 80-90 tane balık geldi, onu hemen aldık, lakerda yapmak istedik. Yapıyoruz ama yeterli olmuyor." dedi.

        Lakerda yapmanın 10 günlük bir uğraş gerektirdiğini dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti:

        "Çok ince detaylara gireceksiniz. Kanını alacaksınız, suyunu değiştireceksiniz, iliklerini alacaksın, yani titizlik ister. 'Ben kanını aldım, iliğini aldım, yatır tuza, koy kavanoza' olmuyor. Biz de güzel olsun diye çok özen gösteriyoruz. Arayan çok, ilgi çok ama balık yok. Yapabildiğimiz kadar dostlarımıza iletebiliyoruz. Onlara da zaman veriyoruz. Üç gün, beş, on gün sonra diye. Yaptıkça işte iki isteyene bir kavanoz olsun gönderip idare etmeye çalışıyoruz. Tabii balığın fiyatı yüksek olduğu için fiyatlar da yüksek. 1 kilogramlık palamutları bu sezon bulmak çok zor. İşte bulduk ve lakerda yaptık. Bir tane palamut 200 lira. Bir kavanoza üç taneye yakın palamut koyuluyor. O nedenle fiyatlar da yükseliyor."

        Gündoğdu, sezonun geri kalanıyla ilgili palamuda ilişkin bir beklentilerinin olmadığını, palamut ne kadar çıkarsa onu değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

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