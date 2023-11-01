Boyabatlı Sudem Duran'ın karikatürü Belçika'daki yarışmada birinci oldu

Belçika'da bu yıl 35'incisi "Çöp" temasıyla düzenlenen Uluslararası Olense Karikatür Yarışması'nda Sinop'un Boyabat ilçesinden ortaokul öğrencisi Sudem Duran'ın karikatürü birinci seçildi.

Boyabat Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM) karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu'nun atölyesinde 2 yıldır çalışan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sudem Duran, yaptığı karikatürü Uluslararası Olense Karikatür Yarışması'na gönderdi.

Duran'ın eseri, yapılan değerlendirme sonucunda birinci oldu.

Duran'ın 10 Kasım'daki ödül törenine davet edildiği ancak katılamayacağı belirtildi. Bu nedenle Duran, İngilizce öğretmeni Kübra Aydın ile kendisini ve karikatür çalışmalarını anlattığı bir video çekerek Belçikalı yetkililere gönderdi.

Yarışmada Duran'a 250 avro para ödülü ve eserinin de yer aldığı yarışma albümü gönderileceği öğrenildi.

Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu, Boyabat BİLSEM'de karikatür atölye çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Öğrencileri Sudem'in ulaştığı büyük başarıyla gurur duyduğunu dile getiren Ayrancıoğlu, şunları kaydetti:

"Köylerden gelen öğrencilerimizin yatılı okuduğu okulda da yıllardır karikatür atölye çalışmaları yapıyorum. Burada da yüzlerce öğrencimiz ulusal ve uluslararası büyük başarılara imza attı. Bu da hangi ortamda olursak olalım, emekle, inançla, inatla, sevgiyle ve sabırla çalışmalarına yol açtığınız zaman çocuklarımızın ulaşamayacağı başarı olmadığını gösteriyor. Çevre kirliliğinin insanlığı nasıl tehdit ettiğini karikatürün etkili diliyle yansıtan ve bu konuda dünyaya mesaj veren Sudem'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Çalışmalarımız için her türlü ortamı ve katkıyı sunan Boyabat BİLSEM yönetimine ve velilerimize de teşekkür ederim."