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        Sinop'ta 200'e yakın genç ve çocuk masa tenisi öğreniyor

        Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan masa tenisi kurslarına 200'e yakın genç ve çocuk katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:46
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        Sinop'ta 200'e yakın genç ve çocuk masa tenisi öğreniyor
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        Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan masa tenisi kurslarına 200'e yakın genç ve çocuk katılıyor.

        Masa tenisi antrenörü Bora Öztaşcı, AA muhabirine, masa tenisi sporunda geleceğin başarılı raketlerini keşfedebilmek amacıyla altyapıya önem verdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda 2 masa tenisi ve 1 özel sporcu antrenörü olmak üzere 3 kişiyle 200 civarında sporcuyu yetiştirmek için çaba harcadıklarını dile getiren Öztaşcı, şunları kaydetti:

        "Kurslarımız masa tenisi oynamak ve öğrenmek isteyen herkese açık. Amacımız, küçük yaşta bu spora başlayanları öncelikle yarışmalara hazırlamak. Türkiye şampiyonasında bir sporcumuz Türkiye 6'nsısı oldu. Turnuvalarda kızlarda ve erkeklerde derece yapabilecek yetenekli sporcularımız var. Bunların yanı sıra özel sporcularımız da masa tenisinde çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımda da bir sporcumuzda bulunuyor."

        Galeri
        Galeri

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