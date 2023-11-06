Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop ve Kastamonu'da fırtına uyarısı

        Sinop ve Kastamonu'da kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop ve Kastamonu'da fırtına uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop ve Kastamonu'da kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

        Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.

        Açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda Kastamonu ve Sinop arasında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde saate 50-70 kilometre fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

        Vatandaşların aynı gün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

        Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

        Öte yandan fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemilerin, kentin doğal limanında demirleyerek beklemeye başladı gözlemlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        xAI, Twitter'a entegre olacak
        xAI, Twitter'a entegre olacak
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor

        Benzer Haberler

        Sinop'ta 200'e yakın genç ve çocuk masa tenisi öğreniyor
        Sinop'ta 200'e yakın genç ve çocuk masa tenisi öğreniyor
        Sinop'ta Karma El Sanatları Sergisi açıldı
        Sinop'ta Karma El Sanatları Sergisi açıldı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta az miktarda avlanan palamut tanesi 200 liradan satılıyor
        Sinop'ta az miktarda avlanan palamut tanesi 200 liradan satılıyor
        Sinop'ta tarihi konak keten müzesi olacak
        Sinop'ta tarihi konak keten müzesi olacak
        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ünlü, balık avı sezonunu değerl...
        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ünlü, balık avı sezonunu değerl...