Sinop ve Kastamonu'da fırtına uyarısı Sinop ve Kastamonu'da kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Sinop ve Kastamonu'da kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda Kastamonu ve Sinop arasında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde saate 50-70 kilometre fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Vatandaşların aynı gün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemilerin, kentin doğal limanında demirleyerek beklemeye başladı gözlemlendi.