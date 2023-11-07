Gerze Kaymakamı Arabacı'dan esnaf ziyareti
Gerze kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, esnafa ziyarette bulundu.
Gerze kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, esnafa ziyarette bulundu.
İş yerlerini ziyaret eden Arabacı, sohbet ederek taleplerini dinledi.
Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen göstereceklerini belirten Arabacı, yatırımları inceleyeceğini söyledi.
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