Gerze Kaymakamı Arabacı'dan esnaf ziyareti

Gerze kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, esnafa ziyarette bulundu.

İş yerlerini ziyaret eden Arabacı, sohbet ederek taleplerini dinledi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen göstereceklerini belirten Arabacı, yatırımları inceleyeceğini söyledi.