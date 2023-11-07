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        Gerze Kaymakamı Arabacı'dan esnaf ziyareti

        Gerze kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:23
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        Gerze Kaymakamı Arabacı'dan esnaf ziyareti
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        Gerze kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, esnafa ziyarette bulundu.

        İş yerlerini ziyaret eden Arabacı, sohbet ederek taleplerini dinledi.

        Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen göstereceklerini belirten Arabacı, yatırımları inceleyeceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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