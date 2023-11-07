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        Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı yakalandı

        Sinop merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:17
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        Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı yakalandı
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        Sinop merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu kentte satışa sunan 34 şüphelinin yakalanması için Sinop ile Samsun, Sakarya ve Kastamonu'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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