Sinop'ta yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Sinop'un Boyabat ilçesinde yangında bir hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Oğlakçılar köyü kırsalında ormanlık alandan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 25 personelle müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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