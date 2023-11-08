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        Sinop'ta yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yangında bir hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:15
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        Sinop'ta yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde yangında bir hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

        Oğlakçılar köyü kırsalında ormanlık alandan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangına 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 25 personelle müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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