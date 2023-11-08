TEMA'dan "Biyolojik Çeşitlilik Farkındalık Etkinliği"

TEMA Vakfı Sinop İl Temsilciliği tarafından, "Biyolojik Çeşitlilik Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

TEMA Vakfı Sinop temsilcisi Özgür Cebeci, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, TEMA Vakfının iki kurucu başkanından birisi olan Ali Nihat Gökyiğit'in ölümünden sonra onun hatırasına, "Ali Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi" adı altında etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim çağındaki tüm çocuk ve gençlere, "Biyolojik Çeşitlilik Farkındalık Etkinliği" sunumu yaptıklarını belirten Cebeci, aynı etkinliği bu yıl yetişkinlere yönelik yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Avrupa'nın tamamından daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahip olan Türkiye'de yaşayan her kesime konunun içeriğini anlatarak farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Cebeci, "Ülkemiz adına böylece ne kadar zengin bir coğrafyada yaşadığımızı, bu biyolojik çeşitliliğin bu hızla tüketilmesi durumunda Türkiye ve dünyanın sonunun nereye gideceğini sunum eşliğinde anlatarak geniş bir yelpaze sunduk ve farkındalık oluşturmayı hedefledik." dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Elif Kalaycı ise biyolojik çeşitlilikle ilgili doğadaki ögeleri oluşturan hayvan, bitki ve canlı mikroorganizmaların kendi arasındaki bütüncül yapıları, Sinop'a özgü endemik türler ile ilgili bilgi verdi.