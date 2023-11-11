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        Gerze'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Sinop'un Gerze İlçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:02
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        Gerze'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Sinop’un Gerze İlçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Orman işletme Müdürlüğü tarafından Yenikent mevkisinde "Geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla 150 fidan dikildi.

        Etkinliğe kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Orman İşletme Müdürü Ali Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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