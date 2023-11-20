Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta yük gemileri fırtına nedeniyle doğal limana sığındı

        Karadeniz'de yol alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, fırtına nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta yük gemileri fırtına nedeniyle doğal limana sığındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz'de yol alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, fırtına nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

        Bölgede saatteki hızı 58 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına, balıkçı tekneleri de iç limana demir atarak beklemeye başladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, salı günü öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybetmesinin beklendiği, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamaların oluşabileceği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

        Kentte etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kıyıdaki tezgahların da devrildiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe ç...
        Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe ç...
        Sinop Üniversitesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Sinop Üniversitesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Sinop il merkezi ile 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi
        Sinop il merkezi ile 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi
        Kıbrıs gazisi emekli Albay Mustafa Özcan toprağa verildi
        Kıbrıs gazisi emekli Albay Mustafa Özcan toprağa verildi
        Üç Bant Bilardo Karadeniz Bölge Şampiyonası Sinop'ta yapılacak
        Üç Bant Bilardo Karadeniz Bölge Şampiyonası Sinop'ta yapılacak
        Ayancık'ta 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün adı gençlik merkezine veril...
        Ayancık'ta 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün adı gençlik merkezine veril...