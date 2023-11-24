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        Boyabat'ta öğretmenler konser verdi

        Boyabat ilçesinde görev yapan öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:38
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        Boyabat'ta öğretmenler konser verdi
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        Boyabat ilçesinde görev yapan öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında konser verdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla, Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte enstrüman çalan öğretmenler, şiirler okudu, türküler seslendirdi.

        Kaymakam Yılmaz, "Gelecek nesiller sizlerin elinde şekillenecek. Geleceğin kaymakamları sizlerin öğrencilerinizden olacaktır. Sizlere güveniyor, inanıyoruz. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere rahmetle yad ediyor, sizlerin de Öğretmenler Günü'nüzü kutluyoruz. İnşallah ailenizle birlikte huzurlu, mutlu, neşeli günler geçirirsiniz. Başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.

        Program sonunda öğretmenler arası bilgi yarışması ve çekilişte dereceye giren öğretmenlere Kaymakam Enver Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

        Programa, Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
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        Galeri

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