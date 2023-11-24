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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sinop'ta öğretmenlere seslendi:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Elbette yapılan birçok reform var. Özellikle bu reformların eğitim camiasını yasakçı ve baskıcı anlayıştan kurtardığını memnuniyetle bugün ifade edebiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:22
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sinop'ta öğretmenlere seslendi:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Elbette yapılan birçok reform var. Özellikle bu reformların eğitim camiasını yasakçı ve baskıcı anlayıştan kurtardığını memnuniyetle bugün ifade edebiliriz." dedi.

        Bazı programlara katılmak üzere Sinop'a gelen Bakan Yumaklı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

        Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, dünyada her esere kıymet biçilebildiğini ancak öğretmenlerin eserlerinin kıymet biçilemez olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin ikinci yüzyılının inşasına başladıkları süreçte en büyük mücadeleyi eğitim alanında verdiklerini aktaran Yumaklı, bu mücadeleyi gelecek dönemlerde de aynı şekilde vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

        Bir ülkenin fikren özgür olabilmesi için eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Zihnen istiklal ve hürriyetini temin edememiş milletlerin hür milletler olduğunu, hür düşünceye sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Bu sebeple eğitim meselesini aynı zamanda Türkiye'nin özgürlüğü, ülkelerin istiklali olarak da görmek lazım." diye konuştu.

        Konuşmasında öğretmenlere seslenen Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Sizin gösterdiğiniz çabalarla teknolojide, bilimde, sanatta, sporda bugün dünyanın gıpta ettiği yerlere gelmiş oluyorlar. O yüzden sizler sadece bugünün değil, kesinlikle geleceğin mimarısınız. Ülkesine ve milletine bağlı, medeniyet bilincini geleceğe taşımaya kararlı, tarihi ve kültürü ile barışık nesiller de en nihayetinde yine sizlerin eseri. Büyük bir heyecanla temellerini arttığımız gelecek yüzyıl hedeflerimiz genç nesillerimizin ellerinde hayat bulacak. Biz de 2002'den beri sürdürdüğümüz politikalarla eğitim konusuna, ekonomi, beceri ve sosyal kalkınmanın temel dinamiği olarak ayrı bir özen gösteriyoruz. Elbette yapılan birçok reform var. Özellikle bu reformların eğitim camiasını yasakçı ve baskıcı anlayıştan kurtardığını memnuniyetle bugün ifade edebiliriz."

        Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından emekli olan öğretmenlere teşekkür belgelerini vererek fidan hediye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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