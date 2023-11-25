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        Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:54
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        Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı.

        Kentte etkili olması beklenen fırtına öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin yanı sıra balıkçıklar da denizde açılmayarak balıkçı barınaklarında beklemeye başladı.

        Gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin edilen fırtına nedeniyle rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

        Kuvvetli rüzgar, Gerze ilçesi genelinde etkili oldu. Rüzgar sebebiyle iki ağaç yola devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları bulundukları yerden kaldırdı.

        Sinop Valiliği ise yaptığı açıklamada vatandaşların fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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