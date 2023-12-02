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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:40
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Tuncay Algan'ın kullandığı 55 JN 766 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisindeki Boyabat Karayolları 79. Şube Şefliği önünde, karşı yönden gelen Cemil Topçu idaresindeki 06 AL 9953 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Algan ile diğer araçtaki Nihal Topçu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, Karayolları Şube Şefliğinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

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