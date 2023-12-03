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        Sinop'ta hamsinin kilogramı 25 liraya düştü

        Sinop'ta son dönemde bolca avlanması sonucu hamsinin kilogramı 25 liraya kadar geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:54 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:54
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        Sinop'ta hamsinin kilogramı 25 liraya düştü
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        Sinop’ta son dönemde bolca avlanması sonucu hamsinin kilogramı 25 liraya kadar geriledi.

        Sinop’ta balıkçılık yapan Gündoğan Simsar, AA muhabirine, bu sezon hamside bolluk yaşandığını söyledi.

        Hamsinin kilogramının 25 liraya kadar düştüğünü belirten Simsar, “Deyim yerindeyse hamsi bu sezon adeta denizden fışkırıyor. Tezgahlarda hamsinin fiyatı diğer balıkların yanında oldukça ucuz kaldı." dedi.

        Barbunyanın 200, mezgitin 150, sargan ve somonun 150, çipuranın 180 liradan satıldığını dile getiren Simsar, şunları kaydetti:

        "Hamside böyle ucuz bir sezon daha yaşanmadı. Karadeniz'de çıkan hamsi iç bölgelere gönderiliyor. Haliyle nakliye ücretleri maliyetlerde üzerine koyulduğunda kilosu 50-60 liraya kadar çıkıyor. Balıkçılar olarak masraflarımız çok, gider çok. Hamsinin fiyatı vatandaşa yaradı. "

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