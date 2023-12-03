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        Sinop'ta işaret dili öğrenen çocuklar engelliler için sahne aldı

        Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim" projesi kapsamında işaret dili eğitimi alan çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyler için sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:38
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        Sinop'ta işaret dili öğrenen çocuklar engelliler için sahne aldı
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        Sinop’ta İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim" projesi kapsamında işaret dili eğitimi alan çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireyler için sahneye çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Salonu’ndaki etkinlikte, işaret dili eğitim alan 20 çocuk, engellilerle bir araya geldi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından çocuklar engelli bireylere çiçek takdim etti. Ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla hazırlanan pasta kesildi.

        Etkinlikte çocuklar, işaret diliyle engelliler için marş ve şarkılar seslendirdi.

        İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, burada yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde engellilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Çocukların performansını gururla izlediklerini vurgulayan Çetiner, "Engelli bireylerimiz ve bizler için anlamlı bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın ve onlara eğitim veren öğretmenlerimizin emeklerine sağlık. Ayrıca bu projede görev alan herkesin ellerine sağlık." dedi.

        Çetiner, konuşmasının ardından engelli bireylere çeşitli hediyeler ve çiçek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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