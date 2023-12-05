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        Boyabat'ta tabanca ve bıçak ele geçirildi

        Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada bir tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:37
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        Boyabat'ta tabanca ve bıçak ele geçirildi
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        Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada bir tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada, şüphe üzerine durdurulan üç kişinin üzerlerinde arama yapıldı.

        Zanlıların üzerindeki aramalarda 1 tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.

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