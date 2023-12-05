Boyabat'ta tabanca ve bıçak ele geçirildi
Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada bir tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.
Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada bir tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada, şüphe üzerine durdurulan üç kişinin üzerlerinde arama yapıldı.
Zanlıların üzerindeki aramalarda 1 tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.
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