Boyabat'ta tabanca ve bıçak ele geçirildi Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada bir tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.

Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada bir tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada, şüphe üzerine durdurulan üç kişinin üzerlerinde arama yapıldı.

Zanlıların üzerindeki aramalarda 1 tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.