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        Boyabat'ta polis tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı

        Boyabat ilçesinde vatandaşlara KADES ve uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:08
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        Boyabat'ta polis tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı
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        Boyabat ilçesinde vatandaşlara KADES ve uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele bürosu ekiplerince Büyük Cami önünde vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgiler verilerek, broşürler dağıtıldı.

        Aynı bölgede Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince de vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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