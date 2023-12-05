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        Gerze'de baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:29 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:30
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        Gerze'de baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde bir evin bacasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        İtfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bacada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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