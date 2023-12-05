Gerze'de baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde bir evin bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bacada hasar oluştu.

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