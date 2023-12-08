Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda zanlılara ait adreslerde 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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