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        Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Sinop'ta, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:07
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        Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Sinop'ta, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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