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        Boyabat'ta köy muhtarı huzurevi inşaatı için ineğini bağışladı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köy muhtarı, ilçede devam eden huzurevi inşaatına katkıda bulunmak için ineğini bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:16
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        Boyabat'ta köy muhtarı huzurevi inşaatı için ineğini bağışladı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köy muhtarı, ilçede devam eden huzurevi inşaatına katkıda bulunmak için ineğini bağışladı.

        İlçede Gökdere Mahallesi'nde yapımına başlanan huzurevi inşaatı devam ediyor.

        Bu kapsamında Paşalıoğlu Köyü Muhtarı Halil İbrahim Üstün, inşaata katkıda bulunmak için bir ineğini Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne bağışladı.

        Boyabat Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Çatal, gazetecilere, dünyada en güzel şeylerden birinin de yardımlaşma olduğunu söyledi.

        Veren elin alan elden hep üstün olduğunu vurgulayan Çatal, duyarlı davranışı için Üstün'e teşekkür etti.

        Halil İbrahim Üstün ise önemli bir projeye katkı sunmak istediğini belirterek, "Benim de bu projede bir katkım olsun istedim. Rahmetli oğlum adına bu ineği devletimize bağışlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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