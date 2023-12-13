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        Sinop'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Sinop'ta polis 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:06
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        Sinop'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sinop'ta polis 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde düzensiz göç ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda il merkezi ile ilçelerde bulunan 5 otogar, 22 metruk bina, 57 umuma açık yer ve 37 inşaat alanının kontrol edildiği uygulamada 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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