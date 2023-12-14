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        Boyabat'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e destek kampanyasına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:29
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        Boyabat'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e destek kampanyasına bağışladı.

        Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu yönetimi Filistin halkına yapılan zulme dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Bu doğrultuda öğrenciler biriktirdikleri harçlıkları ve velilerinin de destekleriyle beraber topladıkları 16 bin 515 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti.

        Öğrenciler ayrıca okulda Filistin panosu oluşturarak, Filistin ve Mescid-i Aksa konulu resimler yaparak ayraç tasarımı gerçekleştirdi.

        Filistin renkleriyle bileklik ören öğrenciler, söz konusu bileklikleri dağıtarak, Filistin'de yapılan zulme dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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