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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:20
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 107 uyuşturucu hap ile 1,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 21 bin lira trafik cezası uygulandı.

        Bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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