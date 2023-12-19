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        Sinop'ta umuma açık yerlerde denetim yapıldı

        Sinop'ta emniyet ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:15 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:43
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        Sinop'ta umuma açık yerlerde denetim yapıldı
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        Sinop’ta emniyet ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        25 ekip 63 personelin katıldığı denetimde 45 iş yeri denetlendi.

        Denetimlerde 4 kişiye mevzuata aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

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