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        Sinop'ta ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Sinop'ta bir yerde yapılan aramada bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:39
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        Sinop'ta ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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        Sinop'ta bir yerde yapılan aramada bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Kent merkezinde silah sesi duyulması üzerine polis ekiplerince sesin geldiği bölgede inceleme yapıldı.

        Bölgede şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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