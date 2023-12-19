Sinop'ta ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Sinop'ta bir yerde yapılan aramada bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Sinop'ta bir yerde yapılan aramada bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Kent merkezinde silah sesi duyulması üzerine polis ekiplerince sesin geldiği bölgede inceleme yapıldı.
Bölgede şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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