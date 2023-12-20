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        Boyabat'ta park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:19
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        Boyabat'ta park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Serkan S'nin (35) kullandığı 57 DL 276 plakalı otomobil, Yenimahalle Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.

        Kazada sürücü Serkan S. ile yanında bulunan Recep K. (20) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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