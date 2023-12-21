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        Sinop'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi yaralandı

        Sinop'ta dördüncü kattaki balkondan düşen üniversite öğrencisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:15
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        Sinop'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi yaralandı
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        Sinop'ta dördüncü kattaki balkondan düşen üniversite öğrencisi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Polisevi’nde kalan üniversite öğrencisi G.Y, hava almak için balkona çıktı.

        Bu sırada dengesini kaybeden G.Y, dördüncü kattan toprak zemine düştü.

        Yaralanan G.Y, görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan G.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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