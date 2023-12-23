Boyabat'ta refüjdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar K. (42) yönetimindeki 06 CSP 096 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde refüjdeki bariyere çarparak savruldu.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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