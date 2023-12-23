Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta refüjdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta refüjdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yaşar K. (42) yönetimindeki 06 CSP 096 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde refüjdeki bariyere çarparak savruldu.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sinop'a şehit ateşi düştü
        Sinop'a şehit ateşi düştü
        Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi Sinop'taki ailesin...
        Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi Sinop'taki ailesin...
        Sinop'ta üniversite öğrencilerine keşkek ikram edildi
        Sinop'ta üniversite öğrencilerine keşkek ikram edildi
        Dikmen Kaymakamı Civelek köy ziyaretlerinde bulundu
        Dikmen Kaymakamı Civelek köy ziyaretlerinde bulundu
        Sinop'ta üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı
        Sinop'ta üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı
        Türk Kızılayı Durağan'da kan bağışı standı açtı
        Türk Kızılayı Durağan'da kan bağışı standı açtı