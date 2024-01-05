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        Karadeniz'de avlanan torikler, tuzlanarak kavanozlarda satışa sunuldu

        Karadeniz'de avlanan 5 kilogramlık torikler, Sinop'ta balıkçılar tarafından lakerda (tuzlu balık) yapıldıktan sonra kavanozlara konularak satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:51
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        Karadeniz'de avlanan torikler, tuzlanarak kavanozlarda satışa sunuldu
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        Karadeniz'de avlanan 5 kilogramlık torikler, Sinop'ta balıkçılar tarafından lakerda (tuzlu balık) yapıldıktan sonra kavanozlara konularak satışa sunuldu.

        Kentte denize açılan balıkçıların ağlarına takılan ve ağırlıkları 5 kilogramı bulan toriklerden, yazın tüketilmesi için lakerda yapılıyor.

        Dilim şeklinde kesilen ve 10 gün tuzda bekletilen torikler, daha sonra kavanozlara konularak satışa hazır hale getiriliyor.

        Kavanozu 1100 liradan satılan lakerdalar, talebe göre farklı kentlere de gönderiliyor.

        Lakerda yapan balıkçılardan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, bu sezon palamut avcılığının zayıf geçtiğini söyledi.

        Lakerda yapmak için yeterli palamut ve torik bulamadıklarını anlatan Gündoğdu, az miktarlarda ağlara takılan palamut ve toriği imkan dahilinde lakerda yapımında kullandıklarını dile getirdi.

        Avlanan son toriklerin 5 kilogramlık olduğunu belirten Gündoğdu, "Bu büyüklükteki torikler lakerda için en uygun balıklar. Biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Avlanan toriklerin bir bölümünü lakerda yaptık. Zaten çok sayıda talep vardı. Onların bir kısmını karşılamış olacağız. Tabii balık pahalı, lakerda yapımı da meşakkatli bir iş. Bu nedenle fiyatı biraz pahalı olsa da ilgi bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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