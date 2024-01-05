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        Sinop'ta aranan 15 kişi yakalandı

        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:14
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        Sinop'ta aranan 15 kişi yakalandı
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        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent genelindeki operasyonlarda dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ile eziyet etme suçlarından aranan 15 kişi yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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