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        Sinop'ta, polis ekiplerince 2023'te 241 operasyon yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:28
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        Sinop'ta, polis ekiplerince 2023'te 241 operasyon yapıldı
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        SİNOP(A)– Sinop Emniyet Müdürlüğünce ekipleri, 2023 yılında 241 operasyon gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, emniyet ekiplerince kentte genel güvenliğin ve asayişin sağlanması noktasında geride kalan 2023 yılında çok sayıda operasyona imza atıldığı belirtildi.

        2023 yılında ekiplerce toplamda 241 operasyonun yapıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

        “Bu kapsamda 321 bin 741 araç sorgusu, 436 bin 185 GBT sorgusu, 1709 umuma açık iş yeri kontrolü, 812 günübirlik yer denetimi yapılmıştır. Denetimlerde 402 aranan şahıs yakalanmış, 152 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiş, 1 milyon 487 bin 215 lira suç gelirine el konulmuştur. Ayrıca operasyonlara 271 sahte banknot, 130 tabanca, 34 tüfek, 7 kilogram uyuşturucu madde, 941 adet uyuşturucu hap, 472 bin 820 makaron, 68 kilogram tütün, 462 litre sahte alkol, 18 adet tarihi eser vec1403 gümrük kaçağı malzeme ele geçirilmiştir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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