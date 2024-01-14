Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi

        Sinop'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 00:14 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Milletvekili Karadeniz idaresindeki otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde aynı yönde seyreden S.A’nın kullandığı minibüsle çarpıştı.

        Kazada Karadeniz ile CHP Antalya eski Milletvekili Çetin Osman Budak, minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Karadeniz ve diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta bazı ilçelerde kar etkili oldu
        Sinop'ta bazı ilçelerde kar etkili oldu
        Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı
        Ayancık'ta kar yağışı etkili oldu
        Ayancık'ta kar yağışı etkili oldu
        Depremde kaybettikleri arkadaşlarının adını açtıkları akıl ve zeka oyunları...
        Depremde kaybettikleri arkadaşlarının adını açtıkları akıl ve zeka oyunları...
        Doğal liman kenti Sinop'ta 2023'te 26 bin 631 ton Türk somonu üretildi
        Doğal liman kenti Sinop'ta 2023'te 26 bin 631 ton Türk somonu üretildi
        Ayancık'ta sınava hazırlanan öğrencilere çorba ikram edildi
        Ayancık'ta sınava hazırlanan öğrencilere çorba ikram edildi