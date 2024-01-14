CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi

Sinop'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Milletvekili Karadeniz idaresindeki otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde aynı yönde seyreden S.A’nın kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada Karadeniz ile CHP Antalya eski Milletvekili Çetin Osman Budak, minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karadeniz ve diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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