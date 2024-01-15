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        Sinop Valisi Özarslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:08
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        Sinop Valisi Özarslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Özarslan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

        "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu"nu seçen Özarslan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini oyladı.

        Özarslan, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın 'Depremzede çocuklar', Gazze:Kant kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarına oy verdi.

        Vali Özarslan, AA çalışanlarını, ortaya koydukları güzel kareler için tebrik etti.

        Özellikle Gazze'de yaşanan dramın dünyaya duyurulması noktasında çok etkileyici fotoğrafların seçkide yer aldığını ifade eden Özarslan, "Anadolu Ajansı ve çalışanlarını tebrik etmek istiyorum. Gazze ve deprem süreciyle ilgili hafızalardan silinmeyecek kareler ortaya konmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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