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        Sinop Valiliğinden fırtına uyarısı

        Sinop Valiliği kent genelinde etkili olması beklenen fırtına öncesi vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:21
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        Sinop Valiliğinden fırtına uyarısı
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        Sinop Valiliği kent genelinde etkili olması beklenen fırtına öncesi vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği vurgulandı.

        Saatteki hızının 80 kilometreye çıkması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istenilen açıklamada, "Fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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