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        Sinop'ta tasarım hocası lakerda yarışmasında birinci oldu

        Sinop Üniversitesi Tasarım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Duygu Şenol Salepçigil, lakerda festivalinde birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:48
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        Sinop'ta tasarım hocası lakerda yarışmasında birinci oldu
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        Sinop Üniversitesi Tasarım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Duygu Şenol Salepçigil, lakerda festivalinde birinci oldu.

        Salepçigil, lakerda yapımına ilgisi nedeniyle aynı yüksekokulda bulunan Aşçılık Programı hocalarından ders aldı.

        Lakerda yapımının inceliklerini öğrenen Salepçigil, Sinop'ta düzenlenen Lakerda Festivali'nde hazırladığı ürünlerle birinciliği elde etti.

        Salepçigil, "Sinop Lakerda Festivali için Torik balığından yaptığım lakerdayı 15 günlük bir süreçte hazır hale getirdim ve yarışmaya katıldım. 36 yarışmacı arasından 'Tuzlu Balık' dalında birinci oldum. Aldığım eğitim ve bilimsel yaklaşımla sonuç benim için şaşırtıcı olmadı." diye konuştu.

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