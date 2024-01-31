Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, konut dokunulmazlığı, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve dolandırıcılık suçlarından aranan 5 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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