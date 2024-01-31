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        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:10
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        Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

        Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan çalışmalarda, konut dokunulmazlığı, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve dolandırıcılık suçlarından aranan 5 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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