Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
Sinop'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Sinop'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, "yaralama", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
Hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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