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        Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

        Sinop'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:53
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        Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
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        Sinop'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında, "yaralama", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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