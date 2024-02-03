Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta mübadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

        Sinop'ta mübadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta mübadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta mübadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören organize edildi.

        Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneğince Hükümet Konağı önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Dernek Başkanı Kenan Aral, mübadillerin Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasına ve ilerlemesine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Mübadillerin doğdukları topraklarda bıraktıkları ve hayatlarını tamamladıkları yeni yurtlarına taşıyabildikleri kültürel miras, iki ülke arasındaki ortak tarih, kültür ve sosyal bağların bir özeti gibidir." dedi.

        Programa, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
        Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
        Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nde okuyucu sayısı arttı
        Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nde okuyucu sayısı arttı
        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ı ziyaret etti
        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ı ziyaret etti
        Sinop'ta arı hastalıkları konferansı düzenlendi
        Sinop'ta arı hastalıkları konferansı düzenlendi
        Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi