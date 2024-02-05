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        Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı

        Karadeniz'de, Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine onlarca yük gemisi Sinop'un doğal limanına demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:49
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        Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
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        Karadeniz'de, Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine onlarca yük gemisi Sinop'un doğal limanına demirledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz'in doğusunda Kastamonu Samsun arası rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde esmesi, fırtınanın saatteki hızının ise 75 kilometreye çıkması bekleniyor.

        Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin yanı sıra balıkçıklar da denize açılmayarak iç limanda beklemeye başladı.

        Sinop Valiliği ise yaptığı açıklamada ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri

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