Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
Karadeniz'de, Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine onlarca yük gemisi Sinop'un doğal limanına demirledi.
Karadeniz'de, Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine onlarca yük gemisi Sinop'un doğal limanına demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz'in doğusunda Kastamonu Samsun arası rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde esmesi, fırtınanın saatteki hızının ise 75 kilometreye çıkması bekleniyor.
Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin yanı sıra balıkçıklar da denize açılmayarak iç limanda beklemeye başladı.
Sinop Valiliği ise yaptığı açıklamada ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.