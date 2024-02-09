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        Vali Özarslan'dan jandarma personeline başarı belgesi

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, başarılı İl Jandarma Komutanlığı personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:17 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:11
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        Vali Özarslan'dan jandarma personeline başarı belgesi
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, başarılı İl Jandarma Komutanlığı personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

        Valilik salonunda düzenlenen programda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren İl Jandarma Komutanlığı personeline Özarslan tarafından başarı belgesi verildi.

        Vali Özarslan, "Kentimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Jandarma her zaman her yerde ve halkımızın hizmetindedir." dedi.

        Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

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