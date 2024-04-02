Sinop'ta tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü

Sinop’un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Durağan ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşayan Cemil ve Yasemin K. çiftinin çocukları 11 yaşındaki E.K. kardeşleriyle birlikte oynamak için akrabalarının evine gitti.

Çocukların oynadığı sırada evde bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu E.K. vurularak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne ardından Samsun 19 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.