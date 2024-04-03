Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarşak köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 75 kişilik ekiple müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Milyarderliği onaylandı
        Milyarderliği onaylandı
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!

        Benzer Haberler

        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Sinop'ta tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü
        GÜNCELLEME - Sinop'ta tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü
        Sinop'ta tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü
        Sinop'ta tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta seçimi CHP'li Metin Gürbüz kazandı
        Sinop'ta seçimi CHP'li Metin Gürbüz kazandı
        Sinop'ta kadınlar rekreatif ve egzersiz antrenmanlarıyla sağlıklarına kavuş...
        Sinop'ta kadınlar rekreatif ve egzersiz antrenmanlarıyla sağlıklarına kavuş...