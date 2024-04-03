Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarşak köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 75 kişilik ekiple müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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