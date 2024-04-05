AK Parti'den Erfelek Belediye Başkanı seçilen Uzun, görevine başladı

Vatandaşlara verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Uzun, "İlçemize hizmet sevdasıyla çıktığımız bu yolda bizlere gönülden destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan AK Parti teşkilatımıza da şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Burada konuşma yapan Uzun, ikinci dönemde de hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verilen Uzun, meclis üyeleri ve partililerle belediye binasına geldi.

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