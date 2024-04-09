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        Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya satıldı

        Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:01
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        Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya satıldı
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        Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya alıcı buldu.

        Ayancık ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına 12 kilogram ağırlığında kalan balığı takıldı.

        Şehir merkezinde bir tezgahta sergilenen balık 14 bin 500 liraya satıldı.

        Balıkçı Selami Mete, kalkan balığının Ayancık'ın Gebelit mevkisinde balıkçılar tarafından yakalandığını belirterek, "Son yıllarda bu büyüklükte erkek kalkan balığı tutulmadı. Tezgahımızda sergilediğimiz bu özel balık bir işletmeye satıldı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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