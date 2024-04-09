Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya satıldı

Balıkçı Selami Mete, kalkan balığının Ayancık'ın Gebelit mevkisinde balıkçılar tarafından yakalandığını belirterek, "Son yıllarda bu büyüklükte erkek kalkan balığı tutulmadı. Tezgahımızda sergilediğimiz bu özel balık bir işletmeye satıldı." dedi.

Şehir merkezinde bir tezgahta sergilenen balık 14 bin 500 liraya satıldı.

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