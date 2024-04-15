Sinop'ta temizlik yaptığı çatıdan düşen kişi öldü
Sinop'ta, temizlik yapmak için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Sinop'ta, temizlik yapmak için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
İbrahim K. temizlik yapmak için Camikebir Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.
Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden İbrahim K, sokağa düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, İbrahim K'nin temizlik malzemesiyle sokağa düşme anı yer aldı.
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