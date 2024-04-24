Sinop'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde enerji hattı kablosu ve inşaat malzemeleri çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sinop'ta kablo ve inşaat malzemeleri hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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