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        Sinop'ta Kitap Günleri Etkinliği düzenlendi

        Sinop'ta, "Kitap Günleri Etkinliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:35
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        Sinop'ta Kitap Günleri Etkinliği düzenlendi
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        Sinop’ta, “Kitap Günleri Etkinliği” düzenlendi.

        Valilik koordinesinde 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

        Etkinliğe ev sahipliği yapan Koru Yayıncılık Şirketi Yönetim Kurulu Müdürü Köksal Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'un eğitimli ve okumayı seven bir halk kitlesine sahip olduğunu söyledi.

        Etkinlik kapsamında çeşitli yayınevleriyle birlikte binlerce kitabı okuyucularla buluşturduklarını belirten Altın, şöyle konuştu:

        "Sinop Valiliği ve destek veren müdürlüklerin teşviki ile öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız etkinlik alanına gelerek her yaşa hitap eden kitaplarla buluşuyor. Öğrenciler ve vatandaşların kitap günlerine olan ilgisi oldukça fazla. Onun için Sinop'ta kitap etkinliğinin geleneksel hale gelmesi lazım. Bizim bu tür etkinliklerde ticari bir zihniyetimiz yok. Kitapları vatandaşlarımızın ayağına kadar getirip kitap okuma alışkanlığını toplumda her kesime kazandırmak istiyoruz. Bizim tüm gayretimiz bu yönde."

        Altın, etkinliğinin bir sonraki durağının ise Artvin olacağı kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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