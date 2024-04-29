Sinop'ta bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
Sinop'ta, Erfelek ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla vurularak yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Sinop’ta, Erfelek ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla vurularak yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde, husumetli iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Yaralı kişi sağlık ekiplerince Erfelek Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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