Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta, Erfelek ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla vurularak yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 22:06 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’ta, Erfelek ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla vurularak yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde, husumetli iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Yaralı kişi sağlık ekiplerince Erfelek Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta Kitap Günleri Etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta Kitap Günleri Etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta kaçak yolla avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi
        Sinop'ta kaçak yolla avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi
        "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" mersin balığı için uluslararası işbirliği
        "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" mersin balığı için uluslararası işbirliği
        Diktiği fidanlarla doğaya katkı veren Hikmet Kaya, öğrencilerle buluştu
        Diktiği fidanlarla doğaya katkı veren Hikmet Kaya, öğrencilerle buluştu
        Gerze'ye içme suyu sağlanması için çalışmalar devam ediyor
        Gerze'ye içme suyu sağlanması için çalışmalar devam ediyor
        Boyabat'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Boyabat'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi